Pisa-Sud Tirol 3-3 ed è spettacolo all'Arena

Gara ricca di colpi di scena, ma lo spettacolo è anche sugli spalti. Per il Pisa in gol Sernicola, Lind e Rus, la festa per la Serie A continua

PISA — Una serata da godersi fino in fondo, con la promozione già in tasca e lo stadio che vibra di entusiasmo. Il Pisa onora l’ultima gara casalinga con una formazione largamente rinnovata, dando spazio a chi ha giocato meno. In campo ci sono volti come Castellini e Sussi, Loria tra i pali e il giovane Lind davanti. Prima del fischio d’inizio, l’omaggio del Südtirol che saluta i nerazzurri con un passo d’onore, mentre lo stadio si colora di una coreografia imponente: "Pisa non si piega", il messaggio che unisce passato, presente e futuro. Aspettando la festa di domani

Primo tempo. Il primo tempo si apre con ritmi lenti e poche occasioni. La prima vera chance arriva all’11’: Lind lavora bene un pallone al limite, lo scarico per Touré è preciso, ma il tiro del centrocampista è respinto da Adamonis. Tre minuti dopo ci prova Morutan, ma senza impensierire il portiere altoatesino. Al 22’ il match si sblocca: Mallamo calcia dai venti metri, Loria è colto impreparato fuori posizione e il pallone si infila sotto la traversa. Il Pisa accusa il colpo ma prova subito a reagire: al 26’ Vignato cerca il pareggio con un tiro dal limite, Adamonis però risponde presente. Alla mezz’ora il Südtirol trova il raddoppio: Hojholt atterra un avversario in area e l’arbitro indica il dischetto. Gori si presenta dal dischetto e firma il raddoppio con freddezza. I nerazzurri non mollano. Al 40’ Lind riaccende l’Arena: Vignato calcia forte, Adamonis respinge ma il danese è il più lesto a ribattere in rete. È 1-2. Nel finale ci prova anche Solbakken con un sinistro potente, ancora respinto dal portiere ospite. Il Pisa chiude il primo tempo in svantaggio, ma resta in partita.

Secondo tempo. La ripresa comincia su ritmi molto più blandi. Al rientro in campo Piccinini prende il posto di Hojholt, ma la gara resta priva di spunti per oltre un quarto d’ora. Il Südtirol controlla, il Pisa fatica a trovare spazi. Al 62’ ci prova ancora Gori da fuori, senza precisione, poi Loria si riscatta con una bella parata che tiene in vita i suoi. D’Angelo, in panchina al posto dello squalificato Inzaghi, ridisegna il Pisa: dentro Meister, Arena e Sernicola per Vignato, Sussi e Morutan. Ma il Südtirol trova il tris: al 68’ Pietrangeli insacca su punizione dal limite, complice una barriera che si apre. Tre minuti dopo l’episodio che poteva cambiare la partita: Piccinini conquista un rigore, Arena strappa il pallone a Rus per calciarlo, ma il VAR interviene. L’arbitro annulla il penalty e assegna una punizione dal limite, che Arena calcia sulla barriera.Il Pisa però cresce nel finale. Al 76’ Piccinini sfiora il gol di testa su cross perfetto di Sernicola. E proprio Sernicola al 79’ decide di lasciare il segno: palla recuperata sulla destra, doppio passo e destro a giro nell’angolo. Un gol bello e meritato che fissa il risultato sul 3-2. Nel finale c’è spazio anche per il giovane Ferrari, classe Primavera, che entra per Touré tra gli applausi. Termina con una rete di Rus su punizione al 93', comunque tra gli applausi e una festa che attende meno di 24 ore.

TABELLINO PISA-SUD TIROL 3-3

PISA (3-4-2-1): Loria; Canestrelli, Rus, Castellini; Touré (83' Ferrari), Hojholt (46' Piccinini), Solbakken, Sussi (66' Arena); Morutan (66' Sernicola), Vignato (66' Meister); Lind. A disposizione Nicolas, Angori, Caracciolo, Tramoni, Abildaard, Calabresi, Bonfanti. All. Maurizio D'Angelo

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Masiello, Martini (82' Tait); Veseli, Mallamo (60' Pyyhtia), Belardinelli, Pietrangeli, S. Davi (82' F. Davi); Gori (75' Odogwu), Merkaj (82' Casiraghi). A disposizione Poluzzi, Lamanna, Vergani, Testa, Halili, Praszelik. Allenatore Fabrizio Castori.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria

Reti: 22' Mallamo, 37' Gori (rig.), 40' Lind, 68' Pietrangeli, 79' Sernicola, 93' Rus

Ammoniti: Martini, Morutan, Rus, Meister

Note: Spettatori 10.378. Recupero 1' pt, 5' st