Sul ring la festa e gli auguri della Galilei

Il video dell'incidente aereo in Kazakistan: il momento dell'impatto

Match maschili e femminili, con pugili da tutta Italia, per il XII Memorial Fratelli Burchi organizzato dalla Pugilistica Galileo Galilei

PISA — Festeggia la fine dell'anno agonistico con il 12° Memorial Fratelli Burchi la Pugilistica Galileo Galilei, società storica pisana, sempre attiva dal punto di vista organizzativo sul territorio.

Match dilettantistici al femminile strabilianti e un’ottima risposta da parte del pubblico dove, tra gli spalti erano presenti anche grandi pugili del passato. “Per questa edizione – dicono dalla società - è stato organizzato un interregionale femminile comprendente pugili provenienti da regioni come Trentino, Puglia, Piemonte e Liguria, a chiudere due match maschili”.

Per quelli di casa, sul ring invece Federica Pardini, al rientro da un infortunio che l’ha obbligata ad uno stop di quasi due mesi, che si è trovata ad affrontare Ilaria Franchini, forte atleta trentina dal pugno pesante. “Nonostante la prova in crescita della pugile di casa siamo arrivati – aggiungono - ad un risultato di quasi parità, il verdetto va all’atleta avversaria; premiata anche come miglior pugile della serata”.

Il morale del pubblico pisano viene subito risollevato dal match di Simone Marocchini, medio massimo di casa Galilei tornato da poco dai Campionati Italiani Assoluti che, con un match a senso unico, vince a metà della seconda ripresa per sospensione cautelare contro Niccolò Gangale.

“Vi aspettiamo ad aprile per la quarta edizione del Memorial Piero Del Papa”, concludono dalla Galilei.