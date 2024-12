Pugilato, al via il XII Memorial Fratelli Burchi

Organizzato dalla Pugilistica Galilei, al Palazzetto dello Sport “Sergio Carlesi” di Pisa si celebra un anno di successi, impegno e passione

PISA — La città di Pisa si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: il XII “Memorial Fratelli Burchi”, organizzato dalla storica Asd Pugilistica Galileo Galilei, attiva sul territorio dal lontano 1917. Questa manifestazione, in programma il 22 dicembre alle 16 al Palazzetto dello Sport “Sergio Carlesi” di Pisa, sarà l’occasione per celebrare un anno di successi, impegno e passione per la boxe, offrendo al pubblico uno spettacolo emozionante e ad ingresso gratuito.

L’evento rende omaggio alla famiglia Burchi, simbolo del pugilato pisano. Fernando e Sergio Burchi, protagonisti di grandi imprese sportive, hanno segnato la storia della disciplina nella città della Torre. Sergio, in particolare, non solo si è distinto come pugile professionista e membro della nazionale dilettanti, ma è stato anche sfidante al titolo italiano dei pesi mediomassimi, per poi dedicarsi all’insegnamento come maestro della Pugilistica Galileo Galilei. Oggi, il figlio Andrea prosegue l’eredità familiare come presidente della società.

Quest’anno, il Memorial amplia i suoi orizzonti includendo un interregionale femminile di boxe olimpica. Le migliori pugili toscane sfideranno atlete provenienti da Liguria e Piemonte, molte delle quali reduci dagli ultimi Campionati Italiani Assoluti. Tra le protagoniste, l’attesa Federica Pardini, atleta di punta della Pugilistica Galilei, pronta al ritorno sul ring dopo un infortunio.

A completare il programma ci saranno i match maschili di Gabriel Gazzoli e Simone Marocchini, quest’ultimo protagonista di un’attesissima rivincita contro Niccolò Gangale del Boxing Club Pistoia. Marocchini, che aveva trionfato nel precedente incontro durante il “Night of Siam 7” conquistando la coppa come miglior pugile, è determinato a difendere il suo titolo in un re-match che promette scintille. Reduce dalle finali dei Campionati Italiani, il mediomassimo di casa salirà sul ring più motivato che mai.

Il XII Memorial Fratelli Burchi non sarà solo una celebrazione dello sport, ma anche un momento per ribadire i valori che il pugilato rappresenta: rispetto, integrazione, impegno sociale e lealtà. Valori che la Pugilistica Galileo Galilei si impegna a trasmettere alle nuove generazioni, contribuendo a costruire un futuro solido per i giovani pisani.