Task force contro i rifiuti abbandonati

La Provincia approva un protocollo per la gestione della spazzatura selvaggia con Ato Toscana Costa, Reti Ambiente Spa e le altre Province limitrofe

PISA — Stop ai rifiuti abbandonati sulle strade provinciali con l'approvazione di un protocollo di intesa, messo a punto dalla Provincia di Pisa col gestore Ato Toscana Costa, Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

"Abbiamo stilato questo documento d'intesa con Ato Toscana Costa, RetiAmbiente Spa, le Province di Livorno, Lucca e Massa Carrara - spiega il presidente Massimiliano Angori - perché gli abbandoni di rifiuti su strade provinciali rivestono un problema diffuso su tutto il territorio, dove, in alcuni punti critici, l'impatto di carattere ambientale e di potenziale rischio si riversa sull’incolumità degli utenti. Attraverso questo atto, dunque, riteniamo opportuno intervenire per stabilire le modalità di rimozione dei rifiuti stessi, per migliorare anche il decoro delle aree interessate”.

“Sussistono difficoltà interpretative in merito all’inquadramento giuridico di questa tematica e quindi anche del soggetto chiamato ad intervenire in caso di ritrovamento di rifiuti su strade provinciali. Per questo - afferma il consigliere provinciale con delega alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, Simone Giglioli - questo atto è strategico. E stabilisce che, durante l’attività di manutenzione ordinaria delle strade provinciali (es. taglio cigli stradali), in caso di rifiuti abbandonati misti (bottiglie di plastica, carta, lattine, bottiglie di vetro, sacchi, ecc.) sulle aree pubbliche di pertinenza delle medesime strade, tali rifiuti debbano essere raggruppati dal personale della Provincia (o soggetto terzo incaricato). La Provincia, da parte sua, si impegna inoltre a trasmettere la programmazione annuale delle attività di manutenzione al Gestore del servizio pubblico di raccolta, ai Comuni interessati e ad Ato".