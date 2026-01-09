Attualità Sabato 10 Gennaio 2026 ore 08:30
Tirocini Aoup, domande entro Febbraio
Sei mesi di esperienza all’Aoup con rimborso mensile: aperte fino al 9 Febbraio le candidature per tirocini formativi in quattro ambiti
PISA — C’è tempo fino al 9 Febbraio per candidarsi ai tirocini formativi extracurriculari attivati dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. L’iniziativa è rivolta a chi vuole arricchire il proprio curriculum e avvicinarsi in modo concreto al mondo del lavoro, attraverso un’esperienza diretta all’interno dell’Aoup.
I tirocini, della durata di sei mesi, prevedono un rimborso spese mensile di 600 euro e potranno essere attivati in quattro ambiti: giuridico-legale, economico-contabile-informatico, comunicazione e segreteria con attività di archiviazione, risorse umane e formazione, oltre al settore ingegneristico-tecnico.
Tra i requisiti richiesti figurano la residenza o il domicilio in Toscana, un’età minima di diciotto anni e l’assenza di precedenti tirocini extracurriculari nello stesso profilo professionale presso l’Aoup o altri enti pubblici o privati. Non possono presentare domanda coloro che hanno svolto attività lavorativa in Aoup nei ventiquattro mesi precedenti l’eventuale avvio del tirocinio. Sono esclusi anche gli iscritti a ordini o collegi professionali e chi ha già superato l’esame di abilitazione, anche se non ancora iscritto all’albo.
L’avviso completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito dell’Aoup, nella sezione dedicata a concorsi e selezioni, all’interno dell’area “Progetti Giovanisì”, dove sono pubblicate tutte le informazioni utili per presentare correttamente la candidatura entro la scadenza fissata.
