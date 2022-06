Politica, istituzioni, imprenditori e personaggi dello spettacolo a tavola in uno dei luoghi più suggestivi di Pisa per dare inizio all'estate

PISA — Tre anni dopo, questa sera, torna la Cena sul Ponte di Mezzo, l’evento di Confcommercio e Confristoranti Pisa che dà inizio all’estate pisana.

Con la collaborazione della Camera di commercio, Terre di Pisa e altre realtà del territorio, la Cena sul Ponte di Mezzo, inserita anche nel calendario Toscana Arcobaleno d’Estate 2022, vedrà come protagonisti i piatti tipici della tradizione pisana, declinati in un un menù a cura degli chef dell'Associazione Cuochi Pisani, della trattoria La Tortuga, ristorante Osteria L'Artilafo, ristorante L'Albero Maestro, ristorante La Pergoletta, ristorante pizzeria La Clessidra e Osteria In Domo.

"Si tratta di un evento da sempre nel cuore dei pisani e non ci aspettavamo una adesione così massiccia - ha commentato Stefano Maestri Accesi, presidente Confcommercio Provincia di Pisa - il nostro più grande grazie va a tutti coloro che rendono possibile questo evento, che ci permette di aiutare l'associazione Agbalt che cura e assiste i bambini affetti da leucemia e tumore. Con questo evento, che si unisce a tanti altri di questa stagione, Confcommercio si conferma una volta di più protagonista e motore dell'economia pisana, come dimostra la presenza alla cena di moltissimi imprenditori, professionisti, massimi rappresentanti delle istituzioni e della politica".

Tra questi, oltre al sindaco Michele Conti, ci sarà il presidente della Regione Eugenio Giani, ma anche l'europarlamentare Susanna Ceccardi e i deputati Edoardo Ziello e Donatella Legnaioli, oltre al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. E ancora, l'assessora regionale Alessandra Nardini, la consigliera regionale Elena Meini, ma anche personaggi dello spettacolo come gli attori Paolo Conticini e Renato Raimo.

"Sedici giorni prima dell'evento avevamo bruciato i 440 posti a sedere per la cena, a dimostrazione del grandissimo successo di questo evento - ha concluso Alessandro Trolese, presidente provinciale Fipe Confcommercio - straordinario il lavoro dei ristoratori, lo spettacolo naturale del Ponte di Mezzo, l'eccellenza enogastronomica, la finalità benefica a favore dei bambini e delle famiglie dell'Agbalt".