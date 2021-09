Torna Navigarte, riparte la danza dal vivo

Dall’ 8 settembre al 9 ottobre al Giardino Scotto e a Porta a Mare. E' il Festival internazionale diretto da Flavia Bucciero

PISA — “NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar”, il festival internazionale, trasversale tra le arti, promosso da Movimentoinactor/ Con.Cor.D.A e diretto da Flavia Bucciero, arriva alla sua undicesima edizione.

Dall’8 settembre al 9 ottobre, il Giardino Scotto e il quartiere di Porta a Mare (Corte Sanac) sede di Teatri di Danza e delle Arti, riconfermata per gli anni 2019-2021 Residenza Artistica della Toscana, saranno il cuore pulsante del festival. Qui si esibiranno Compagnie italiane e internazionali come l'attesissima e prestigiosa Compagnia della Repubblica Ceca ProArt di Brno.

Quest’anno il Festival si presenta particolarmente ricco, inaugurando l’8 settembre al Giardino Scotto con lo spettacolo “il Resto della settimana” di Peppe Servillo, accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano, su testo di Maurizio De Giovanni (noto al grande pubblico per essere scrittore e autore delle sceneggiature de I Bastardi di Pizzofalcone e de Il Commissario Ricciardi, entrambi sceneggiati di grande successo).

L’11 settembre la passeggiata artistica nel Parco di San Rossore. seguendo le tracce di “Pinocchio around the Park”, un’originale e divertente Site specific , in cui il pubblico (con raduno per la partenza alla rotonda delle Cascine Vecchie) potrà attraversare in trenino il Parco e fermarsi alle stazioni, dove assisterà alle performances di danza nei luoghi che hanno fatto da sfondo a “Pinocchio on the road”, produzione virtuale, interattiva , navigabile a 360° di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, che potrà essere goduta dallo stesso giorno sula Piattaforma web On Theatre.tv.

Focus del Festival la tre giorni al Giardino Scotto (17, 18, 19 settembre) intensiva di spettacoli di danza di Compagnie di livello nazionale e internazionale, fra cui la ProArt della Repubblica Ceca. In questo ambito viene presentato in prima nazionale l’ultima produzione di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor “La Nona. Quel che resta di noi e della terra”, costruita su La Nona Sinfonia di L. W, Beethoven.

E poi ancora, tra fine settembre e inizio ottobre, danza, teatro, restituzioni di Residenze artistiche ospitate dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

Uno sguardo attento, come sempre, anche al pubblico dei più piccoli (oltre che con l’evento su Pinocchio dell’11 settembre) con lo spettacolo “Zatò e Ychi” del 14 settembre e l’“Atlante delle città” del 3 ottobre al Teatro Nuovo.