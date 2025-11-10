Questo sito contribuisce alla audience di 
lunedì 10 novembre 2025
Politica lunedì 10 novembre 2025 ore 12:30

“Toscana Aeroporti, nuova denuncia sindacale”

In Seconda Commissione di controllo segnalata un’interposizione di manodopera negli appalti della security. Auletta, “Soci pubblici intervengano”.



PISA — Ancora polemiche su Toscana Aeroporti, dopo la segnalazione emersa durante l’ultima seduta della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia. Secondo quanto denunciato dai sindacati e riportato da Diritti in Comune, la società avrebbe impiegato personale proprio per mansioni che spettavano invece al personale della ditta appaltatrice della security.

Un comportamento che, secondo le organizzazioni sindacali, configurerebbe una possibile violazione del divieto di interposizione di manodopera negli appalti pubblici. La situazione è stata portata all’attenzione della Commissione su richiesta del consigliere Ciccio Auletta, che ha definito la vicenda “una nuova e grave condotta da parte della società di gestione dello scalo”.

Di fronte alle difficoltà organizzative della nuova azienda subentrata nell’appalto, Toscana Aeroporti ha utilizzato proprio personale per garantire funzioni che dovevano essere svolte in appalto”, ha spiegato Auletta, ricordando come questa scelta abbia generato disservizi e lunghe code ai varchi di sicurezza.

L’esponente di Diritti in Comune ha poi puntato il dito contro la mancata presa di posizione dei soci pubblici, Regione Toscana, Comune e Provincia di Pisa. “Il silenzio di Conti, Angori e Giani dimostra che la loro unica preoccupazione è non disturbare il socio privato Corporacion America e i suoi interessi al profitto”, ha detto Auletta.

