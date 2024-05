Toscana Aeroporti, "Nuti si dimetta dal Cda"

Auletta invita la rettrice del Sant'Anna a lasciare il proprio posto in quota Corporacion America: "Dichiararsi indipendente è privo di fondamento"

PISA — Il suo nome per Toscana Aeroporti circolava da giorni e, alla fine, come comunicato dalla società che gestisce i due scali di Pisa e Firenze, è stato ufficializzato: la rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna, Sabina Nuti, è ormai da un paio di settimane componente del Consiglio di amministrazione in quota del socio privato, Corporacion America.

Una scelta che, per il consigliere comunale di opposizione Ciccio Auletta, capogruppo di Una Città in Comune, non può essere in alcun modo avallata. "Abbiamo appreso con sconcerto la sua decisione di candidarsi nella lista presentata dal socio privato di Toscana Aeroporti - ha scritto - uno sconcerto che si è trasformato in incredulità quando è avvenuta la sua nomina e abbiamo letto le sue prime dichiarazioni con le quali spiega alla città di essersi presentata come indipendente: è fin troppo esperta e colta per non rendersi conto che sottolineare una sua presunta indipendenza è una dichiarazione priva di qualsiasi fondamento, in quanto ha scelto una parte ben precisa con cui candidarsi e quali interessi rappresentare".

"Interessi che in tutti questi anni hanno conflitto con quelli pubblici, a partire dalla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori diretti, indiretti e in appalto come nel caso della svendita dell’handling - ha aggiunto - quale è la sua posizione da indipendente al riguardo? I Comuni dell’area fiorentina, il Consiglio comunale di Pisa, ma anche l’Università di Firenze hanno espresso in tutti questi anni ripetutamente critiche e contrarietà alla nuova pista di Peretola per il suo impatto ambientale e sociale. Il progetto è stato bocciato più volte e proprio sulla realizzazione di questa opera la distanza tra gli interessi pubblici e quelli privati è insanabile. La sua scelta di rappresentare la multinazionale è, quindi, a sostegno di questi progetti?".

Auletta, quindi, ha fatto riferimento al rifiuto opposto da Corporacion America di presenziare alle convocazioni del Consiglio comunale. "La società non ha mai voluto chiarire e rispondere alle interrogazioni sul trasporto di armi nelle aree civili dell’aeroporto e sulle relative autorizzazioni rilasciate da Toscana Aeroporti: con la sua candidatura, si schiera e condivide le modalità della multinazionale nei suoi rapporti con i soci pubblici? - ha domandato - a questo si aggiunge un tema di opportunità, visto il ruolo che ricopre in qualità di rettrice del Sant’Anna. La sua nomina come rappresentante di una multinazionale in una compagine in cui si trovano anche il Comune di Pisa, la Provincia e la Regione rappresenta un cortocircuito senza precedenti nei rapporti istituzionali: per questo, la invitiamo a fare un passo indietro e a dimettersi".