Trapani chiude la campagna alla Leopolda

Giovedì 2 Ottobre evento con Giani, Ascani, Nardella e Pertici. Trapani, "È il tempo di una svolta per Pisa e per la Toscana"

PISA — Ultimi dieci giorni di campagna elettorale per Matteo Trapani, capogruppo PD in Consiglio comunale e capolista del Partito Democratico alle Regionali. Domani, giovedì 2 Ottobre, alle 18.45, la Stazione Leopolda ospiterà l’evento conclusivo della sua corsa, con la presenza di ospiti istituzionali e momenti di confronto pubblico.

"Sarà una serata da passare insieme, un’occasione per incontrarci e condividere il percorso, le idee e l’entusiasmo che stanno caratterizzando questa campagna elettorale" ha detto Trapani. "Vogliamo raccontare la nostra visione per il futuro, per voltare pagina a Pisa e per una Toscana che riparta con forza dalla nostra provincia".

Il cuore della proposta è sintetizzato nello slogan "Una Toscana che inizia con PI", con il chiaro richiamo a Pisa. "È il tempo di una svolta per Pisa, è il tempo di superare le contrapposizioni per mettere finalmente il nostro territorio al centro delle politiche regionali, con il peso e l’attenzione che merita" ha aggiunto Trapani.

Alla Leopolda interverranno il presidente della Regione Eugenio Giani, la vicepresidente della Camera Anna Ascani, l’europarlamentare Dario Nardella e il costituzionalista Andrea Pertici, insieme ad amministratori e rappresentanti della società civile. La serata si concluderà con musica e un brindisi, pensati come momento di festa e partecipazione.

"La grande partecipazione e il sostegno di tante figure importanti dimostrano la novità e la forza del nostro progetto" ha concluso Trapani. "Invito tutte le cittadine e i cittadini a partecipare per conoscerci, confrontarci e costruire insieme il futuro della nostra Toscana".