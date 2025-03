Trapani, "Investire sulla sicurezza idraulica"

Il capogruppo Pd, “Un ringraziamento va al Presidente della Regione Eugenio Giani e a tutto il sistema di protezione civile regionale e locale"

PISA — L’emergenza meteo che ha colpito la Toscana in queste ore è stata tra le più intense degli ultimi anni, ma Pisa sembra aver retto senza conseguenze gravi. Il capogruppo Pd in consiglio comunale Matteo Trapani sottolinea il ruolo decisivo delle infrastrutture idrauliche e l’importanza di continuare a investire nella sicurezza del territorio. “Un ringraziamento va al Presidente della Regione Eugenio Giani e a tutto il sistema di protezione civile regionale e locale, che hanno lavorato senza sosta per ridurre i danni e proteggere la vita delle persone e degli animali”.

Sebbene il peggio sembri essere passato, la città resta in stato di allerta e servirà ancora qualche ora per il ritorno alla completa normalità. Trapani evidenzia il ruolo cruciale delle opere idrauliche realizzate negli ultimi anni, come lo scolmatore di Pontedera e la cassa di espansione di Roffia a San Miniato, che hanno contribuito a contenere la portata dell’Arno e a prevenire danni più gravi. “Questo dimostra quanto sia fondamentale completare altre infrastrutture già in costruzione, come la cassa di espansione di Restone a Figline-Incisa e quella di Pizziconi, oltre al potenziamento dei sistemi di difesa idraulica in tutta la regione”.

Secondo Trapani, questi fenomeni estremi confermano l’impatto del cambiamento climatico, che sta rendendo eventi alluvionali sempre più frequenti e violenti. “Dobbiamo affrontare la realtà: il clima sta cambiando e dobbiamo essere pronti a proteggerci, con interventi strutturali e politiche sostenibili”.

A causa dell’emergenza, la partita Pisa-Mantova, inizialmente in programma per oggi pomeriggio, è stata rinviata a domenica. La decisione è stata presa per precauzione e in coordinamento con la Prefettura e la Lega B. “Grazie a tutti coloro che, con impegno e dedizione, sono stati al servizio della nostra comunità in questo momento di grande difficoltà” conclude Trapani.