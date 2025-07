Tre sindaci sul palco di Eliopoli Summer

Giovedì 17 Luglio appuntamento in piazza Antonio Madonna a Calambrone con Michele Conti, Alessandro Tomasi e Mario Pardini

PISA — Appuntamento con i temi d'attualità sul palco di Eliopoli Summer. Prosegue infatti il ricco programma della rassegna estiva di Calambrone, che fino al 6 Settembre proporrà una serie di eventi tra musica, spettacoli e talk.

Giovedì 17 Luglio, in piazza Antonio Madonna con inizio alle 22, è in programma un incontro con ospiti i sindaci Michele Conti (Pisa), Mario Pardini (Lucca) e Alessandro Tomasi (Pistoia), quest'ultimo candidato alla presidenza della regione Toscana per la coalizione di centrodestra alle elezioni che si terranno il prossimo autunno.

I sindaci si confronteranno e risponderanno alle domande di Massimo Marini e della giornalista Lica Cinotti.

Gli appuntamenti con la rassegna estiva proseguiranno fino al 6 Settembre. "Avremo modo di ospitare anche Eugenio Giani (presidente della Regione e candidato per il secondo mandato con il centrosinistra, ndr) - spiegano gli organizzatori- nella logica della volontà di dare voce a tutte le opinioni per il nostro pubblico".