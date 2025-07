Super ospedali, tre sono toscani

Si tratta degli ospedali di Pisa, Siena e Careggi. Mazzeo: "La sanità toscana continua a distinguersi a livello nazionale"

TOSCANA — Tre strutture della Toscana sono state inserite tra i 21 “super ospedali” italiani in grado di gestire in autonomia i casi clinici più complessi, secondo la mappa basata sui dati delle schede di dimissioni ospedaliere aggiornati al 2023 ed elaborati dal Il Sole 24 ore.

Tra i 21 super-ospedali italiani, tre si trovano in Toscana: si tratta degli ospedali di Pisa, Siena e Careggi a Firenze. "La sanità toscana -sottolinea il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo in un post su Facebook- continua a distinguersi a livello nazionale, consolidando la sua posizione tra le eccellenze del sistema ospedaliero italiano".

In questa classifica, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa si conferma al primo posto in Toscana e al sesto a livello nazionale per la complessità delle prestazioni, la qualità clinica e la forte atrattività anche da fuori regione. "Un riconoscimento -prosegue Mazzeo - che valorizza il lavoro quotidiano di migliaia di professionisti e rafforza le fondamenta su cui costruire la sanità del futuro".

"Siamo consapevoli delle criticità ancora presenti - prosegue Mazzeo- a partire dai tempi di attesa nei pronto soccorso e per l’accesso a visite ed esami diagnostici. Si tratta di problemi diffusi in tutto il Paese, legati anche al definanziamento progressivo del Servizio sanitario nazionale. La Toscana sta facendo la sua parte: con riorganizzazioni, investimenti tecnologici e nuovi modelli di presa in carico. Ma è evidente che, con risorse adeguate da parte del Governo nazionale, sarebbe possibile affrontare queste sfide in modo più efficace e strutturale. Con il nuovo ospedale di Cisanello – tra i più grandi e moderni d’Europa – abbiamo oggi l’opportunità di fare un ulteriore salto di qualità, puntando sulla medicina di precisione, sulla continuità tra cura e ricerca, e su un rapporto più stretto tra ospedale e territorio. La sfida è aperta. E la Toscana è pronta a raccoglierla".