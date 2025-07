Tutto esaurito per "Eat to Meet"

Imprenditori, accademici e professionisti insieme per l’evento di networking di Giovani Imprenditori Cna. Ospite d’onore Matteoni di Decathlon.

PISA — Un giardino elegante immerso nella quiete della campagna toscana, un’atmosfera informale e colma di energia ma, soprattutto, un pubblico variegato composto da imprenditori, professionisti, docenti universitari e startupper in cerca di ispirazione. E' lo scenario che ha accolto “Eat to Meet”, la serata evento a cura dei giovani imprenditori di Cna Pisa che si è svolta nella suggestiva cornice di Villa Maya a Latignano di Cascina. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa realizzata grazie alla compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, con il Polo Tecnologico di Navacchio in veste di Main Sponsor e col sostegno di Unipolsai Pisa e di Tenuta MonteRosola, ha registrato il tutto esaurito in neppure 48 ore dall’apertura delle iscrizioni ed è andata a confermare la bontà della scelta di un evento capace di mettere in connessione, attraverso una formula vivace, relazioni e occasioni professionali.

Dopo i saluti istituzionali e gli onori di casa a cura del coordinatore sindacale e della presidente dei giovani imprenditori di Cna Pisa, Simone Romoli e Lucia Arcarisi, è stata la volta dell’assessora alle attività produttive del Comune di Cascina, Bice Del Giudice e del presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, Andrea Di Benedetto. Guest star dell’evento Fulvio Matteoni, presidente e amministratore delegato di Decathlon Italia dal 2010 al 2022, società di cui oggi è responsabile delle relazioni istituzionali. Appassionato di cultura aziendale e di stili di management, Matteoni ha una grande esperienza nazionale come imprenditore e ha dato il via ad un dialogo partecipato con i presenti che hanno potuto confrontarsi su temi strategici quali scelta dei collaboratori e futuro del mondo imprenditoriale.

"Serate come questa ci ricordano che ogni imprenditore è, prima di tutto, una persona fatta di esperienze, emozioni e relazioni. Fare rete non è solo uno strumento, è un bisogno profondo: da ogni incontro – ha detto Lucia Arcarisi, presidente Giovani Imprenditori Cna Pisa - possono nascere ispirazione, collaborazione e crescita condivisa. Per noi Giovani Imprenditori, che abbiamo bisogno e il desiderio di apprendere dal confronto, questi momenti sono un vero valore aggiunto. E se possiamo renderli realtà è grazie a Cna, che ci offre uno spazio solido e concreto in cui le connessioni diventano opportunità e le idee possono prendere forma".

Ringraziamenti anche da parte del coordinatore sindacale dei Giovani Imprenditori di Cna Pisa, Simone Romoli. “Vedere con i propri occhi la voglia di partecipare, intervenire, fare rete e creare concrete opportunità di incontro per gli imprenditori è la più bella risposta che Cna potesse ricevere. L’entusiasmo, la voglia di costruire e la reale, tangibile partecipazione conferma infatti l’ottima riuscita di un format, rivolto ad associati e non associati Cna. E’ la strada giusta che Cna continuerà a percorrere”, ha concluso.