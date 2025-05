Ulisse, Dante e Francesco alla Chiesa della Spina

L'ironia di Pieraccioni, posta un vecchio video di Carlo Conti che canta in inglese

Dal 9 al 25 Maggio la Chiesa della Spina ospita la mostra di Ciro Palumbo, un percorso tra mente, corpo e spirito ispirato ai grandi viandanti

PISA — Una mostra che riflette sul viaggio interiore e sulla natura umana, attraverso la pittura di un artista che guarda alla Metafisica, ma parla al presente. Alla Chiesa di Santa Maria della Spina si è aperta oggi Viandanti. Pellegrini. Erranti., esposizione dell’artista torinese Ciro Palumbo, organizzata in collaborazione con TAIT Gallery e l’Archivio Ciro Palumbo, con il patrocinio del Comune di Pisa e del Consiglio Regionale della Toscana.

Tre sono le figure simboliche che guidano il percorso: Ulisse, Dante e San Francesco. Tre archetipi dell’uomo in cammino. "Con questo progetto il visitatore è accompagnato lungo un percorso interiore che indaga la mente, il corpo e lo spirito dell'uomo" ha spiegato l’assessore alla cultura Filippo Bedini, ricordando anche come la Chiesa della Spina sia ormai luogo riconosciuto per esposizioni di arte contemporanea "purché rispettose della sacralità del luogo".

Il progetto espositivo non è una semplice raccolta di opere. È un invito a superare la superficie delle cose, entrando in un mondo immaginario che si nutre di citazioni, memoria e visione. Le influenze artistiche sono molteplici: da de Chirico a Savinio, dai colori di van Gogh agli echi onirici di Magritte. Palumbo, nella sua fase più matura, unisce tecniche antiche e linguaggi moderni, usando olio su tela, tavole in legno, foglia oro. Le sue opere parlano di infanzia, mito, e di un tempo sospeso, dove la pittura diventa riflessione sul presente.

Ad accompagnare la mostra anche un libro con poesie di Davide Rondoni, che sarà presentato il 16 Maggio al Salone del Libro di Torino. Un dialogo poetico-artistico che rafforza il legame tra parola e immagine. La mostra è visitabile gratuitamente fino al 25 Maggio: dal mercoledì al venerdì nel pomeriggio, e nel fine settimana anche la mattina.