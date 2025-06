Un corso per giovani venditori digitali

Giovedì 5 Giugno Aforisma presenta il nuovo percorso triennale gratuito dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni per formare esperti di e-commerce

PISA — Un nuovo corso gratuito rivolto ai giovani tra i 14 e i 18 anni per imparare le tecniche della vendita moderna e dell’e-commerce. È quanto propone l’agenzia formativa Aforisma con il progetto “E-seller per il duale”, che sarà presentato giovedì 5 Giugno alle ore 16 durante l’Open Day nella sede di via dei Cappuccini.

“Vogliamo offrire una possibilità concreta a chi cerca un’alternativa al percorso scolastico tradizionale – ha spiegato Michele Panelli, vicepresidente di Aforisma – puntando su un metodo che unisce pratica e teoria, con un rapporto diretto e costante tra docenti e studenti”.

Il corso, completamente gratuito grazie al finanziamento del PR FSE+ Toscana 2021-2027 nell’ambito di Giovanisì, permette di ottenere una qualifica professionale valida per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Tra le materie trattate ci saranno anche marketing, inglese, gestione delle vendite e nuove tecnologie legate al commercio online.