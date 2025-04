Un seminario sul Cyberbullismo

Cina, il cane ferito in strada e ignorato dai passanti: lo salvano due randagi

Focus su legalità e aspetti psicologici con gli studenti degli istituti superiori per l'iniziativa di lunedì 24 Aprile al Cinema Odeon

PISA — Saranno circa duecento gli studenti degli istituti superiori pisani coinvolti lunedì 14 Aprile nel seminario “Costruiamo un futuro senza violenza”, in programma nella sala 1 del Cinema Odeon. L’iniziativa, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri in collaborazione con l’Assessorato alla Legalità del Comune di Pisa e l’Ufficio Scolastico Provinciale, rientra in un ciclo di incontri formativi dedicati alla cultura della legalità e quest’anno concentra l’attenzione su due fenomeni purtroppo sempre più diffusi tra i giovani: bullismo e cyberbullismo.

Il seminario prevede, dopo i saluti istituzionali, l’intervento del Tenente Colonnello Filippo Viola, Comandante del Reparto Operativo di Pisa, che affronterà il tema attraverso un linguaggio diretto e accessibile agli studenti, secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali dell’Arma. A seguire, prenderà la parola la dottoressa Rosaria Sommariva, presidente dell’associazione “Riaccendi il sorriso”, con un contributo centrato sulle implicazioni dell’abuso di internet e delle dinamiche relazionali distorte che alimentano le molestie online. L’analisi psicologica sarà affidata alla Capitano Fabiola Arpino, del Nucleo di Psicologia del Comando Legione Carabinieri “Toscana”, che si soffermerà sull’impatto che questi comportamenti possono avere sullo sviluppo emotivo dei ragazzi.