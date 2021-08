Un volto x fotomodella, vince Chiara Suin

La diciassettenne pisana ha fatto suo lo scettro di reginetta regionale. Andrà alle finali nazionali assieme ad altre cinque toscane

PISA — Chiara Suin di Pisa, 17 anni, si aggiudica la finale regionale del concorso di bellezza Un Volto X Fotomodella, manifestazione ospitata dal Cosmopolitan Beach di Tirrenia. Chiara, si appresta ad affrontare la quarta classe del Liceo Scientifico "U. Dini" e sogna da grande di fare l'indossatrice di abiti di alta moda.

“Una grande soddisfazione per me vincere - ha commentato -. Un successo del tutto inaspettato. Mi ha fatto piacere che tutte le ragazze del gruppo si siano congratulate con me dopo l'incoronazione. Tra noi c'è grande amicizia. Il gruppo delle 24 finaliste era molto familiare non sentivamo la concorrenza anche se vincere fa sempre piacere. Ringrazio tutti gli organizzatori e dedico la vittoria alla mia famiglia".

Chiara e altre cinque ragazze venerdì sera hanno staccato il pass per la finale nazionale in programma sabato 11 Settembre a Fiuggi, dove si confronteranno con le bellezze a livello nazionale del concorso. Chiara ha preceduto Alia Marano, Lucia Langone e Marianne Fernandes terze a pari merito, quarta piazza per Anna Gorbunova e quinta posizione per Aurora Piantini.

Il concorso giunto alla sua 37ª edizione è stato presentato da Leonardo Ghelarducci, che nell’occasione è stato affiancato all'attrice e ballerina Flora Contrafatto. La direzione artistica del concorso a cura di Sara Jo Pereira Mariotti.

“Il concorso nonostante il periodo delicato ha ricevuto uno splendido successo - ha commentato Michele Ammannati responsabile del concorso per la Toscana -. Porteremo alla finale nazionale ben sei ragazze. La Toscana, la prossima settimana a Fiuggi sarà la Regione più rappresentata d'Italia e questo per noi deve essere questione di orgoglio e vanto, oltre che il punto di partenza per migliorarci in vista della prossima stagione".

Nella gallery le foto delle sei toscane vincitrici.