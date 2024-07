Virtual 5,30 per correre all'alba

Runners in movimento alle prime luci del giorno con la gara non competitiva promossa dal Dsu Toscana per promuovere il benessere psicofisico

PISA — In pochi si saranno accorti di un gruppo di runner in movimento già alle prime luci dell’alba pisana. Il gruppo, composto dai partecipanti alla prima Virtual 5,30 organizzata a Pisa dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, si è mosso su un percorso di 5 chilometri.

Fianco a fianco c'erano studenti universitari e dipendenti del Dsu, che assieme hanno toccato vari punti focali di alcune delle sedi di servizio dell'Azienda per il diritto allo studio, attraversando quindi piazza dei Miracoli in un momento del giorno assai suggestivo.

A dare il via alla corsa è stato il presidente dell’Azienda Dsu Toscana, Marco Del Medico, mentre il primo arrivato, per quanto non abbia vinto nessun premio, è stato lo studente Francesco D’Acunto, che è tornato al punto di partenza, in questa sorta di gara circolare, dopo 25 minuti, staccando notevolmente tutti gli altri partecipanti.

L'obiettivo della manifestazione, infatti, non era agonistico, bensì quello di promuovere il benessere delle persone attraverso il movimento e il cibo ma anche la cultura, l’arte e l’esperienza.

Straordinaria la risposta di alcuni cittadini presentatisi spontaneamente dopo aver appreso la notizia dai social e dai media e soprattutto quella degli studenti, anche provenienti da altre città della toscana, che hanno trovato ospitalità gratuita in una residenza universitaria, avendo così l'opportunità di visitare Pisa dove qualcuno non era mai stato.