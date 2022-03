Venti dosi di eroina pronte per lo spaccio

Lo stupefacente, oltre 17 grammi, è stato sequestrato. In manette un uomo di 56 anni: sarà giudicato con rito direttissimo

PISA — Lo hanno sorpreso in zona stazione con oltre 17 grammi di eroina già suddivisa in dosi. Per questo, ieri pomeriggio, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 56 anni.

L'accusa è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'eroina, ripartita in 20 dosi confezionate, è stata sequestrata mentre l'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo in programma per oggi.