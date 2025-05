Via alla spianatura delle spiagge di ghiaia

A breve partirà anche l’intervento per la ricostruzione delle scogliere comprese tra il Bagno Arcobaleno e il Bagno Marta a Marina di Pisa

PISA — Autorizzati e avviati gli interventi di riprofilatura stagionale delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, nel tratto che va da piazza Baleari fino a poco prima di piazza Sardegna. L'operazione è stata finanziata dal Comune di Pisa con il contributo dalla Regione Toscana, per un totale di circa 64mila euro.

Ma i lavori non finiscono qui. Nei prossimi giorni partiranno quelli per la manutenzione delle scogliere emerse nel tratto compreso tra il Bagno Arcobaleno e il Bagno Marta, dal valore di 215mila euro, messi in campo per il 50% dal Comune di Pisa e per l'altro 50% dalla Regione Toscana, che consentiranno di far fronte alle mareggiate, a protezione degli stabilimenti balneari dell’area.

“Con questi importanti interventi – ha dichiarato il sindaco Michele Conti - continuiamo ad investire sul nostro litorale, facendoci trovare pronti all’inizio della stagione estiva. Si tratta di lavori necessari per garantire sicurezza, decoro e piena fruibilità a chi frequenta Marina di Pisa. Sulle spiagge di ghiaia stiamo intervenendo per tempo, come avvenuto negli ultimi anni, in modo da renderle accessibili già dai primi di giugno a cittadini e turisti. Chi sceglie Marina di Pisa deve trovare fin da subito un ambiente ordinato e accogliente. Per quanto riguarda le scogliere, l’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e proteggere gli stabilimenti balneari della zona dalle mareggiate. In entrambi i casi, grazie ad una pianificazione puntuale degli interventi, i lavori saranno eseguiti in modo da evitare disagi e interferenze con le attività turistiche e salvaguardare la vivibilità del nostro lungomare”.

Per ridurre i disagi sul lungomare, le attività saranno svolte su una spiaggia per volta, con cantieri mobili che procederanno per stati di avanzamento. Durante i giorni festivi e prefestivi, quando è previsto un maggior afflusso di persone sul litorale, le attività saranno interrotte. Per quanto riguarda le scogliere invece, i lavori di risagomatura e di riposizionamento di massi calcarei di grandi dimensioni si concentreranno in particolare sulla scogliera a sud della radice del pennello (barriera di massi perpendicolare alla riva), che presenta criticità strutturali evidenti, con interventi minori anche sulla parte nord e sulla scogliera sud. Per minimizzare l’impatto sull’area e sulle attività turistiche, i lavori saranno eseguiti interamente da mare tramite pontone, evitando interferenze con la viabilità e con le strutture balneari.