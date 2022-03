Via le bottiglie russe dagli scaffali dell'enoteca

La decisione di un'attività del centro per dimostrare vicinanza al popolo Ucraino: "E' quello che noi in questo momento ci sentiamo di fare"

PISA — "Con effetto immediato nel nostro negozio cessiamo la vendita di prodotti fabbricati in Russia".

E' ciò che si legge sulla pagina Facebook dell'enoteca Prosperini, storica bottiglieria di lungarno Buozzi dove "Per dimostrare vicinanza al popolo ucraino" il titolare ha deciso di togliere i prodotti made in Russia tra quelli in vendita nell'esercizio commerciale.

Una decisione annunciata nei giorni scorsi con un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'enoteca. Un'iniziativa, hanno precisato, che "Non vuole essere un modo di fare pubblicità o dare visibilità alla nostra attività ma è quello che noi in questo momento ci sentiamo di fare".