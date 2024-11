Violenza in Piazza Dante, parla il sindaco Conti

Il primo cittadino, insieme al consigliere regionale Petrucci, ha espresso preoccupazione, "occorre capillare impiego di forze dell'ordine"

PISA — Negli ultimi giorni Pisa è stata teatro di episodi di violenza che hanno destato preoccupazione e allarme tra i cittadini e nelle istituzioni. L’ultima aggressione, avvenuta nella notte di sabato 9 novembre in Piazza Dante, ha visto come vittima un giovanissimo, picchiato brutalmente senza un apparente motivo da altri coetanei. Il ragazzo, aggredito a pochi passi da Piazza Dante, ha riportato fratture al naso e agli zigomi e un occhio compromesso.

A seguito dell’aggressione, il sindaco Michele Conti ha espresso la propria preoccupazione. "Due episodi di violenza in piazza Dante nel giro di pochi giorni rappresentano un fatto grave che non deve passare sotto silenzio - ha dichiarato Conti -. Ho chiesto formalmente che venga convocato con urgenza in Prefettura un comitato per l’ordine e la sicurezza ad hoc sugli episodi avvenuti e per avere risposte su come si intende evitarne. I nostri ragazzi devono essere liberi, in qualunque piazza o strada, senza il timore di essere aggrediti senza motivo. Esprimo vicinanza ai familiari dei ragazzi".

Conti ribadisce l'impegno del Comune: "L’amministrazione in questi anni ha investito molto nell’implementazione e nell’ammodernamento delle telecamere di videosorveglianza: delle 155 installate, due sono in piazza Dante, una in piazza San Frediano. Spero potranno essere utili alle indagini. Ho detto esplicitamente al Questore che la comunità pisana si aspetta che ognuno faccia la propria parte fino in fondo. Spero che il lavoro che stanno portando avanti le forze di polizia in queste ore sia proficuo e che gli aggressori siano individuati e puniti".

Anche Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha rilanciato la questione della sicurezza nelle piazze pisane, proponendo misure più drastiche. Secondo Petrucci "Ancora oggi scontiamo il malgoverno del centrosinistra. La violenta aggressione subita da un giovane la notte di sabato in Piazza Dante, è l’ultima goccia che fa traboccare il vaso e ci fa capire che servono misure drastiche per ripristinare la legalità - dichiara Petrucci -. Fratelli d’Italia è consapevole della gravità della situazione, per questo ho chiesto di incontrare tutte le forze politiche di maggioranza in modo da rafforzare la richiesta di avere più agenti dedicati al territorio e maggiori controlli in città. Inoltre si deve dire con chiarezza che la maggior parte di questi episodi avvengono per mano di extracomunitari che molto spesso non hanno neanche il diritto di stare in Italia. Per cui una riflessione sulla sicurezza in città deve andare di pari passo con un ragionamento sulle politiche migratorie".

Petrucci infine conclude commentando quanto sta avvenendo a livello nazionale e regionale: "Il Governo Meloni sta facendo molto per fermare l’immigrazione clandestina e gestire seriamente i flussi migratori, bisogna però iniziare a pensare ad aprire un Cpr anche in Toscana in modo da velocizzare le espulsioni e non impegnare le forze dell’ordine nell’accompagnamento degli immigrati nei Centri presenti in Italia. Su questo è finito il tempo degli slogan e del finto buonismo”

Il precedente. Quando sindaco e consigliere regionale parlano di "due episodi in pochi giorni", si riferiscono anche a quanto accaduto la settimana scorsa, quando un 16enne era stato scagliato a terra e pestato selvaggiamente con lesioni al viso, alla schiena e al collo da parte di una presunta baby gang. Ma ormai questi episodi non si contano più. Questo episodio di violenza si somma ad altri accaduti nella stessa zona, alimentando le preoccupazioni della comunità. Nel frattempo le istituzioni comunali e regionali esprimono fiducia nel rafforzamento delle forze di polizia, come promesso dalla Prefettura.