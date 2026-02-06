Ziello lascia la Lega e sceglie Vannacci

Il deputato pisano si dimette dalla Lega e aderisce a Futuro Nazionale, "Addio a un partito incoerente, io resto fedele alla destra"

PISA — Edoardo Ziello lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale, il nuovo progetto politico ispirato alle posizioni del Generale Roberto Vannacci. Lo fa con un lungo post su Facebook in cui annuncia le dimissioni dal partito guidato da Matteo Salvini e motiva la sua scelta con toni duri.

"Il Capogruppo della Lega, Molinari, ha dichiarato che il mio emendamento al DL Ucraina, volto ad interrompere gli invii di forniture militari a favore dell’esercito di Zelensky, non rappresenta in alcun modo la linea del partito", ha scritto Ziello, riferendosi al dissenso interno scoppiato nelle ultime ore.

A pesare sulla rottura anche il commento dell’ex Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha parlato di “autoesclusione” e ironizzato sull’idea di una “pena da scontare sui ceci”. Ma a colpire più di tutto è, per Ziello, il silenzio di Matteo Salvini. "Il Segretario del partito non ha battuto ciglio, dimostrando, ancora una volta, che la sua presunta contrarietà all’invio di armamenti a Kiev sia solo una terribile messinscena", ha affermato.

Il parlamentare pisano critica con decisione la direzione politica della Lega, "Negli ultimi tempi ho visto l’assenza totale di una linea univoca. Si parla di Centrodestra liberale aperto alla comunità LGBT come vorrebbero Zaia e Siri, altre volte si usano i temi di Vannacci per dare l’impressione di essere duri sulla sicurezza e conservatori sulla famiglia. Un menu à la carte. Così il partito è diventato tutto e il contrario di tutto".

Poi la decisione, netta, "Sono costretto a dimettermi da un partito che continua a tradire la fiducia degli italiani e ad aderire a Futuro Nazionale. Un progetto di Destra seria e vitale che non vuole far tornare la Sinistra al governo del Generale, Roberto Vannacci. Ad maiora!".

Con l’uscita di Ziello, uno dei volti storici della Lega in Toscana, si apre ora un nuovo fronte politico anche a livello locale.