martedì 12 agosto 2025
Attualità martedì 12 agosto 2025 ore 12:30

Asl Nord Ovest, pubblicata la Carta dei servizi

La direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani

Il documento rappresenta un impegno fondamentale dell’Azienda sanitaria per garantire la qualità e la trasparenza dei servizi offerti al cittadino



PROVINCIA DI PISA — Un patto tra l'Azienda sanitaria e i propri utenti, in merito all’organizzazione aziendale, ai servizi socio-sanitari erogati e alle loro modalità di accesso. L’Asl Toscana nord ovest comunica che all’interno del sito internet aziendale, è pubblicata la Carta dei Servizi 2025, un documento che rappresenta un impegno fondamentale da parte dell’Azienda sanitaria per garantire la qualità e la trasparenza dei servizi offerti al cittadino.

La Carta, elaborata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico in collaborazione con il Comitato di partecipazione aziendale (legge regionale 75/2017), si impegna a informare, a tutelare, ad accogliere e a far partecipare tutti i cittadini, per consentire loro di collaborare insieme all'Asl al miglioramento costante dei percorsi di Salute. I cittadini possono quindi prendere visione della Carta dei Servizi 2025 all’interno della sezione del sito dedicata a questo argomento.

“La pubblicazione di questa edizione della Carta dei Servizi - ha sottolineato nella prefazione la direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - è l’occasione per la nostra Azienda di sviluppare e migliorare la condivisione e il dialogo con i cittadini, con gli altri soggetti pubblici e privati del sistema sociosanitario e con il mondo dell’associazionismo, del terzo settore e del volontariato in generale. Il miglioramento del rapporto del cittadino con le strutture sanitarie deve essere sviluppato tramite un duplice filo rosso: un’offerta di servizi adeguati alle esigenze degli utenti ma anche l’attenzione all’umanizzazione, alla centralità della persona all’interno del sistema sanitario che lo accoglie, lo cura e lo assiste”.

