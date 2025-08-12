Asl Nord Ovest, pubblicata la Carta dei servizi

Il documento rappresenta un impegno fondamentale dell’Azienda sanitaria per garantire la qualità e la trasparenza dei servizi offerti al cittadino

PROVINCIA DI PISA — Un patto tra l'Azienda sanitaria e i propri utenti, in merito all’organizzazione aziendale, ai servizi socio-sanitari erogati e alle loro modalità di accesso. L’Asl Toscana nord ovest comunica che all’interno del sito internet aziendale, è pubblicata la Carta dei Servizi 2025, un documento che rappresenta un impegno fondamentale da parte dell’Azienda sanitaria per garantire la qualità e la trasparenza dei servizi offerti al cittadino.

La Carta, elaborata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico in collaborazione con il Comitato di partecipazione aziendale (legge regionale 75/2017), si impegna a informare, a tutelare, ad accogliere e a far partecipare tutti i cittadini, per consentire loro di collaborare insieme all'Asl al miglioramento costante dei percorsi di Salute. I cittadini possono quindi prendere visione della Carta dei Servizi 2025 all’interno della sezione del sito dedicata a questo argomento.

“La pubblicazione di questa edizione della Carta dei Servizi - ha sottolineato nella prefazione la direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - è l’occasione per la nostra Azienda di sviluppare e migliorare la condivisione e il dialogo con i cittadini, con gli altri soggetti pubblici e privati del sistema sociosanitario e con il mondo dell’associazionismo, del terzo settore e del volontariato in generale. Il miglioramento del rapporto del cittadino con le strutture sanitarie deve essere sviluppato tramite un duplice filo rosso: un’offerta di servizi adeguati alle esigenze degli utenti ma anche l’attenzione all’umanizzazione, alla centralità della persona all’interno del sistema sanitario che lo accoglie, lo cura e lo assiste”.