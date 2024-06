Covid, 9 nuovi casi di positività nel Pisano

In Toscana ci sono 186 nuovi casi Covid negli ultimi 7 giorni. Registrati anche 3 nuovi decessi tra le province di Livorno e Pistoia

PROVINCIA DI PISA — Il bollettino settimanale sull'andamento del Covid in Toscana ha messo in evidenza come, in provincia di Pisa, siano state registrate 9 nuove positività negli ultimi sette giorni.

In tutta la regione, invece, sono stati registrati 186 nuovi casi Covid, 88 confermati con tampone molecolare e gli altri 98 con test rapido.

A livello ospedaliero, a oggi, sono ricoverate in ospedale 56 persone (4 in più rispetto alla settimana precedente), di cui 4 (una in più) si trovano in terapia intensiva. In 322, invece, sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (38 in più rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda i decessi, infine, ne sono stati riportati 3, relativi a due persone residenti in provincia di Livorno e una in provincia di Pistoia.