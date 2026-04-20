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Attualità Lunedì 20 Aprile 2026 ore 13:37

Lavoro, dati stabili in provincia ad Aprile

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Nel Pisano 10.330 assunzioni previste tra Aprile e Giugno 2026. Cresce il turismo, resta alto il mismatch tra imprese e lavoratori cercati.



PROVINCIA DI PISA — Nel trimestre aprile-giugno 2026 la domanda di lavoro delle imprese presenta dinamiche differenziate a livello territoriale rispetto allo stesso periodo del 2025.

Stabile la provincia di Pisa, le assunzioni previste per il trimestre aprile-giugno 2026 si attestano a 10.330 unità, risultando sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2025 (+40 unità). Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta elevato, con difficoltà di reperimento indicate nel 45% dei casi, sebbene in calo rispetto all’anno precedente. Un’esperienza pregressa è richiesta nel 39% delle assunzioni. I profili più richiesti sono quelli con qualifica o diploma professionale (43%), seguiti dai diplomati di scuola secondaria (21%) e dai laureati (9%). Per il 26% delle posizioni è sufficiente la scuola dell’obbligo, mentre i titoli ITS incidono per l’1%. Dal punto di vista settoriale, la domanda complessiva risulta stabile, con una crescita significativa dell’agricoltura (+23%) e una sostanziale tenuta dell’industria. I servizi registrano una lieve flessione (-1%), ma al loro interno si distingue l’andamento positivo del turismo, che cresce del 7% con 2.500 ingressi programmati, a fronte di una contrazione del commercio e dei servizi alle imprese.

“I dati Excelsior che presentiamo confermano quanto sia ancora profondo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro nei nostri territori, con punte di difficoltà di reperimento che sfiorano il 50% – dichiara il Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini –. Per rispondere concretamente a questa sfida e ridurre la distanza tra competenze scolastiche e necessità delle imprese, la Camera di Commercio interviene promuovendo la nona edizione del Premio nazionale ‘Storie di alternanza e competenze’. Si tratta di un’iniziativa che punta a valorizzare i percorsi di qualità realizzati dagli studenti attraverso PCTO, apprendistato e Project Work. Vogliamo in questo modo stimolare la creatività dei giovani su tematiche strategiche come la transizione digitale, l'intelligenza artificiale e la sostenibilità, favorendo un collegamento reale e innovativo con il mondo del lavoro per formare le professionalità che le nostre aziende faticano a trovare.”

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