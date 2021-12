È Sangiulianese il miglior magico talento 2021

Si chiama Matteo Capriglione, in arte Magico Matteo, il premiato 2021 all'edizione internazionale del premio Vincenzo Crocitti

SAN GIULIANO TERME — Matteo Capriglione, Sangiulianese classe 1985, ha conquistato l’ambito premio internazionale Vincenzo Crocitti. come prestigiatore illusionista, nella selezione 2021.

Si tratta di un premio annuale internazionale e cinematografico nato nel 2013, il cui autore, promotore e attuale direttore è Francesco Fiumarella.

Il nome di Matteo Capriglione, in arte Magico Matteo, compare nell’elenco dei premiati insieme ad illustri nomi come Maurizio Costanzo con il “premio alla carriera giornalistica, conduttore radio-Tv, scrittore, regista e sceneggiatore”, Carlo Verdone con il “premio alla carriera di attore, regista e sceneggiatore”, Andrea Roncato con il premio alla carriera di attore” tanto per citarne alcuni tra i più noti.

Matteo ha iniziato ad appassionarsi alla magia all’età di appena 5 anni, ispirato dal mago Silvan ospite alla trasmissione televisiva “Lo Zecchino d’oro”.

I suoi primi passi Matteo li ha mossi da autodidatta sfidando sé stesso nel confronto con prestigiatori illusionisti già esperti.

Successivamente ha cominciato ad esibirsi sul palcoscenico, e solo col passare degli anni ha costruito la sua figura artistica.

Oggi che è diventato davvero bravo, si esibisce in spettacoli di magia parlata, muta ed in giochi televisivi in compagnia delle sue assistenti.

Con l’attuale assistente, Magica Irene, nel novembre 2019, ho partecipato al programma televisivo "I Soliti ignoti" su RAI uno, condotto da Amadeus.

Dopo Amadeus ha continuato a partecipare a spettacoli televisivi e nel maggio 2021 è stato ospite del programma Guess My Age come identità nascosta.

Nel 2021 è arrivato il premio Vincenzo Crocitti, che viene attribuito ogni anno agli artisti a cui viene riconosciuto un particolare talento, e dove il premio alla magia compare per la prima volta proprio grazie a Matteo Capriglione.

Matteo farà spettacolo in Valdera, il prossimo 31 dicembre, all’antica pizzeria de’ Bacci.