Educatrice e insegnante muore a 56 anni

Il clamoroso gioco delle coppie per la corsa al Colle (e perché le coppie non sono quelle che sembrano)

Un malore improvviso ha strappato ai suoi cari la donna. Dalla Scuola Mondo l'hanno ricordata come "una persona generosa, creativa e brillante"

SAN GIULIANO TERME — Un duro colpo per tanti la scomparsa a 56 anni di Paola Palazzini, educatrice e insegnante di italiano, molto impegnata nel sociale ed in iniziative per l'integrazione degli stranieri in Italia. Originaria della Valdinievole, sarebbe stata colta da un malore fatale proprio mentre si trovava dal padre a Margine Coperta.

"Abbiamo purtroppo ricevuto la notizia della scomparsa di Paola Palazzini , per anni maestra e colonna portante di Scuola Mondo - hanno scritto ieri dall'istituto scolastico sangiulianese -. Una persona generosa, creativa e brillante. Ti vogliamo ricordare così, durante una delle nostre feste. Paola non abbiamo parole. Ci uniamo al dolore della tua famiglia e dei tuoi amici, che la terra ti sia lieve".

Paola si trova ora alle cappelle del commiato di Pittini, nel Comune di Borgo a Buggiano. Per lei, che era di fede buddista, è stata organizzata una veglia di preghiera.