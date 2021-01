La rotatoria del Cnr finalmente illuminata

Attivata la torre faro sulla rotonda Caduti di Nassirya, più dodici punti lungo via Giovannini che collega Cisanello a La Fontina

SAN GIULIANO TERME — È in funzione da ormai diverse sere la torre faro - cui si riferiscono le foto - al centro della rotatoria Caduti di Nassirya, a Ghezzano, tra la residenza universitaria dei Praticelli, il centro "Le Vele" e il Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa.

"C'era bisogno di aumentare la sicurezza di questo incrocio lungo lo "stradone" del Cnr, molto attraversato a tutte le ore, e lo abbiamo fatto - ha commentato il sindaco Sergio Di Maio -: l'illuminazione è molto efficace e garantisce sicurezza nell'attraversamento. Ringrazio la Fondazione Pisa per aver contribuito a realizzare l'opera, che conta anche ben dodici punti luce sul lato nord di via Giovannini".

"Superfluo ricordare la grande collaborazione che abbiamo con la Fondazione Pisa - ha aggiunto il primo cittadino - con le sedi della Fondazione Dopo di noi, la Fondazione Pisana della Scienza e de L'Isola dei girasoli, dove la Fondazione Pisa ha investito molto. Prossimo passo, l'installazione di una torre faro anche sulla rotatoria dalla parte opposta della strada, in zona Carraia, la rotatoria intitolata ai Caduti di Kindu, molto utilizzata anche dai mezzi di soccorso diretti al polo ospedaliero di Cisanello. In più, abbiamo avviato una discussione con il Comune di Pisa per la riqualificazione della rotatoria in via di Pratale, proprio al confine tra i due comuni, e la riqualificazione della siepe in via Moruzzi e via Giovannini".

Nel frattempo, proseguono le operazioni per la definizione del progetto per realizzare la rotatoria all'incrocio fra via dei Condotti e la Sp2 Vicarese, alle Querciole a Ghezzano.