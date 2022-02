La visita in canonica era per rubare i soldi

L'Holodomor, quarta puntata di «L'Ucraina in 100 secondi»

I ladri hanno preso di mira la chiesa di San Jacopo in Metato, portando via circa 2.000 euro. Il parroco ha raccontato di aver ricevuto sconosciuti

SAN GIULIANO TERME — Amara sorpresa per il parroco di San Jacopo in Metato, che ieri ha trovato la porta della canonica forzata e i soldi spariti, circa 2.000 euro messi assieme per la parrocchia.

Ai carabinieri, riporta Il Tirreno, il prete ha raccontato di aver ricevuto in canonica, nel pomeriggio precedente, due sconosciuti.

Una visita che, col senno di poi, ha tutta l'aria di essere stato un sopralluogo dei ladri, poi tornati nella notte per andare dritti dove erano i soldi.