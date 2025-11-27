Lupi a San Giuliano, il Comune interviene

Dopo le recenti segnalazioni di avvistamenti, l’Amministrazione avvia una campagna informativa e prepara un incontro pubblico ad Arena Metato

SAN GIULIANO TERME — Negli ultimi giorni sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini che hanno avvistato lupi sul territorio di San Giuliano Terme. Il Comune, informato dei fatti, ha subito contattato la Regione Toscana avviando un costante monitoraggio della situazione e coordinando le azioni necessarie.

Come primo passo, l’Amministrazione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso con indicazioni pratiche su come comportarsi in caso di incontro con un lupo, quali atteggiamenti evitare e quali precauzioni adottare nelle aree frequentate dalla fauna selvatica.

"È fondamentale fornire ai cittadini informazioni chiare e corrette" ha detto l’assessore Filippo Pancrazzi. "Il ritorno del lupo nei nostri territori è un fenomeno naturale e ormai diffuso in molte zone della Toscana. La conoscenza dei comportamenti adeguati è il primo strumento per convivere in sicurezza con questa specie".

Il Comune sta anche organizzando un incontro pubblico nella frazione di Arena Metato, pensato come momento di confronto tra cittadini, esperti e istituzioni. All’appuntamento, in via di definizione, parteciperanno rappresentanti della Regione e professionisti del settore faunistico.

"Vogliamo creare un’occasione di confronto aperto e serio" ha aggiunto Pancrazzi. "L’informazione scientifica, unita all’ascolto dei cittadini, è il modo migliore per affrontare con equilibrio e consapevolezza questo tema, garantendo sicurezza e tutela della fauna selvatica".