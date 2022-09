Un nuovo ecografo per il consultorio

Dall'Asl Toscana Nord Ovest un investimento di 35mila euro per dotare dello strumento diagnostico il presidio di San Giuliano

SAN GIULIANO TERME — Il consultorio del distretto socio-sanitario di San Giuliano Terme, presidio di riferimento per la sanità territoriale di tutta l’area del Lungomonte, ha un nuovo ecografo.

L'arrivo dello strumento diagnostico è frutto di un investimento di circa 35mila euro da parte dell’Ausl Toscana Nord Ovest volto, spiega una nota della Società della Salute a "Potenziare ulteriormente i servizi consultoriali del distretto sangiulianese che, nel 2021, hanno seguito 2013 pazienti per un totale di 2.230 accessi e 2.269 prestazioni erogate, per un incremento del 60,3% rispetto all’anno precedente quando, a causa dell’emergenza sanitaria, anche i consultori furono costretto a ridurre in modo significativo le prestazioni in presenza".

A “salutare” il nuovo ecografo stamani c'era anche Sergio Di Maio, nella doppia veste di presidente della Società della salute Pisana e sindaco di San Giuliano Terme, accompagnato dalla dottoressa Giuseppina Trimarchi, responsabile dei servizi consultoriali della Zona Pisana e accolto dalla ginecologa Raffaella Gremigni e dall’ostetrica Linda Lami che hanno già cominciato ad utilizzare l’ecografo. “Stamani sono doppiamente felice perché, sia come Presidente della Società della Salute sia in quanto primo cittadino, mi ero impegnato promettendo che presto anche questo distretto avrebbe avuto a disposizione un ecografo di ultima generazione e sono felice di aver onorato l’impegno – ha detto Di Maio - è una promessa mantenuta soprattutto grazie all’attenzione prestata alle nostre richiesta da parte di tutta la direzione aziendale a cui esprimo la mia più sincera gratitudine per averci messo a disposizione uno strumento diagnostico che consentirà sicuramente ai validi professionisti che operano nel distretto di svolgere ancora meglio il loro lavoro a servizio di tutta la comunità e dei pazienti più fragili”.