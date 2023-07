Un nuovo parco scientifico per la Scuola Sant'Anna

Completata la fase pubblica della gara per un partenariato pubblico-privato, a breve partiranno i lavori per la realizzazione di 4 edifici

SAN GIULIANO TERME — Sorgerà in località Praticelli, in prossimità del Cnr, il nuovo Parco scientifico tecnologico della Scuola Superiore Sant’Anna. La struttura, con i suoi 7 edifici previsti dal Masterplan, ospiterà attività di ricerca, didattica e di trasferimento tecnologico nell’ambito delle scienze sperimentali: ingegneria, medicina, agraria e biotecnologie.

La prima fase di intervento vedrà la realizzazione di un complesso di quattro edifici. È stata infatti completata, con esito positivo, la fase pubblica della gara per la selezione del partner privato del partenariato pubblico privato a iniziativa privata coordinato da I.Co.p. Spa. L’avvio dei lavori è previsto per nei prossimi mesi e prevede la realizzazione di un complesso di quattro edifici (sul totale dei sette previsti con il masterplan) in 24 mesi complessivi.

L'area sulla quale sorgerà il Parco scientifico tecnologico si trova nel territorio di San Giuliano Terme, al confine con Pisa, ed è stata acquistata dalla Scuola Sant'Anna nel 2009. Con l’Accordo di Programma del 31/07/2013, tuttora vigente, la Scuola Sant’Anna e il Comune di San Giuliano Terme, concordarono le modalità di attuazione degli interventi e venne prevista la predisposizione di un progetto-guida (masterplan) per l’intero insediamento. ù

A Settembre 2022 è arrivata la manifestazione d'interesse del Raggruppamento Temporaneo di Imprese coordinato da I.CO.P. S.p.A. per attivare una collaborazione per la realizzazione di 4 dei 7 edifici previsti dal master plan, proposta formalizzata lo scorso Gennaio 2023 per la concessione di progettazione, realizzazione e gestione per 20 anni del complesso formato da quattro edifici. A Marzo è stata quindi indetta la fase pubblica della gara che si è completata lo scorso 20 Luglio con esito positivo. Con il completamento degli adempimenti amministrativi di legge, a breve sarà disposta l’aggiudicazione al Raggruppamento temporaneo di Imprese proponente, unico partecipante alla gara.

Acquisite tutte le approvazioni normativamente previste, potranno avere inizio i lavori per la realizzazione del complesso edilizio. L’avvio dei lavori è previsto all’inizio del 2024 e l’entrata in funzione del nuovo Parco nel primo semestre del 2026. Con il progetto, su richiesta e d’accordo con il Comune di San Giuliano, sarà realizzata anche una pista ciclabile esterna al Parco per favorire la mobilità dolce di accesso a tutti i servizi dell’area.

Tre dei quattro edifici ospiteranno attività di ricerca, di didattica e di trasferimento tecnologico nell’ambito delle scienze sperimentali (ingegneria, medicina, agraria e biotecnologie); il quarto edificio assolverà alle funzioni di centro servizi per l’area (auditorium e spazi di supporto, caffetteria, mensa, uffici).

Il progetto, che prevede importanti contributi da Mur e Regione Toscana, ha un valore pari a 52,5 milioni di investimenti e un valore complessivo della concessione, comprendente anche il costo dei servizi di gestione e manutenzione, pari a circa 118,5 milioni di euro.

“Si tratta di una tappa importantissima per la Scuola Sant’Anna che riuscirà così ad ampliare in modo molto significativo gli spazi per la ricerca sperimentale - dichiara la rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna Sabina Nuti - Siamo contenti di aver individuato il partner privato con cui condividere questo obiettivo. Un grazie particolare al Sindaco di San Giuliano e all’assessore Marras della Regione Toscana che hanno seguito con attenzione tutta l’evoluzione del progetto del nuovo Polo”.

“Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro territorio un nuovo spazio della ricerca che si stabilirà nel polo sangiulianese delle eccellenze, dove già sorgono la Fondazione pisana per la Scienza, il centro Le Vele, L’Isola dei Girasoli e lo studentato dei Praticelli – afferma il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio –. Ringrazio la rettrice Nuti per aver creduto nel nostro Comune, che si arricchirà della presenza di un’istituzione di prestigio internazionale come la Scuola Superiore Sant’Anna”.