Riqualificazione energetica per la scuola Verdigi

Lavori in corso per l'efficientamento della palestra e del plesso di Pappiana. Il costo dell'intervento ammonta a 260mila euro

SAN GIULIANO TERME — Lavori in corso per la riqualificazione energetica della scuola primaria Domenico Marco Verdigi di Pappiana.

La ditta Cemes vincitrice della gara, annuncia il Comune in una nota, sta effettuando l'intervento sulla copertura della palestra e a breve proseguirà sulla parte rimanente della copertura della scuola. Nel dettaglio, è prevista la rimozione delle attuali mattonelle di rivestimento ormai ammalorate, poi la ripresa della guaina esistente mediante altra guaina bicomponente liquida e infine posa in opera del pavimento, previo posizionamento di nuovo isolante in pannelli di 8 cm di spessore finalizzati al miglioramento energetico, rispettoso dei Criteri ambientali minimi. Oltre all'efficientamento energetico, verrà messa in sicurezza tutta la copertura mediante parapetto permanente metallico. Il costo dell'intervento è di 260mila euro.

"La sostenibilità ambientale dei plessi scolastici e il loro efficientamento energetico è per noi centrale - commentano l'assessora all'istruzione Lara Ceccarelli e il sindaco Sergio Di Maio -. Avevamo annunciato questo intervento alcuni mesi fa e stiamo mantenendo la promessa, portandolo a compimento entro i tempi stabiliti".