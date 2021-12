Professore e benemerito del quartiere

Il comitato di Santa Maria consegna il riconoscimento all'ex direttore della Normale per l’impegno nella riqualificazione di piazza dei Cavalieri

PISA — Il Comitato di Santa Maria consegna il diploma di Benemerito del Quartiere al Vincenzo Barone, ex direttore della Scuola Normale, "Per l’impegno alla riqualificazione della Piazza dei Cavalieri e dell’intero quartiere", assegnato nel 2019.

Il riconoscimento sarà consegnato domani, in occasione dell'assemblea del comitato dei residenti del quartiere, in programma alle 17,30 all’auditorium Giuseppe Toniolo dell’Opera della Primaziale Pisana.

La riunione avrà luogo in presenza con obbligo del Green pass e mascherina ed è aperta a tutti gli aderenti al Comitato e ai residenti simpatizzanti. In apertura interverrà il questore Gaetano Bonaccorso, per una riflessione coi cittadini del quartiere sulla sicurezza urbana.

All’ordine del giorno il resoconto delle attività 2018-2019, la programmazione delle proposte per il quartiere per il 2022-2023 e le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del comitato.