Una Casa dell'acqua per ridurre la plastica

Inaugurato l'impianto di Asciano Pisano realizzato da Toscana Multiservizi: l'obiettivo è quello di risparmiare circa 300mila bottigliette di plastica

SAN GIULIANO TERME — È stata inaugurata ad Asciano Pisano, lungo la strada provinciale del Lungomonte, la Casa dell'acqua, realizzata da Toscana Multiservizi Srl, azienda he opera nel settore da oltre 15 anni e con circa 50 impianti attivi tra Massa e Grosseto.

"Si tratta di un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale e il risparmio per le famiglie - ha detto Filippo Pancrazzi, assessore all'Ambiente - un servizio innovativo che vuole coniugare qualità, convenienza e attenzione all'ambiente. Questa soluzione si pone come un’alternativa economica ed ecosostenibile rispetto alle comuni acque minerali disponibili sul mercato".

L'impianto, già operativo da Agosto in modalità gratuita, entra ora nella sua fase definitiva con le seguenti tariffe: 5 centesimi al litro per l'acqua liscia refrigerata e 10 centesimi per quella gasata. Il servizio sarà facilmente accessibile attraverso un sistema di pagamento flessibile che prevede l'utilizzo di monete o tessere ricaricabili.

"Accogliamo molto positivamente questa nuova iniziativa commerciale, che si sposa con i principi di sostenibilità che questo Comune ha fatto propri, rappresentati anche dal fatto che l'amministrazione comunale sangiulianese è stata ammessa alla Rete dei comuni sostenibili lo scorso anno - ha concluso Pancrazzi - sia questa Casa dell'Acqua, sia i fontanelli di Acque Spa, contribuiscono significativamente alla riduzione dei rifiuti plastici e dell'impronta carbonica legata al trasporto delle bottiglie, oltre a garantire un notevole risparmio per le famiglie".

Le stime, per ogni Casa dell'acqua, parlano di un risparmio di circa 300mila bottiglie di plastica, equivalenti a circa 10 tonnellate di "pet". Questo si traduce in una riduzione delle emissioni di anidride carbonica legate alla produzione e al trasporto delle bottiglie di circa 35 tonnellate annue.