Via libera al parcheggio di Patrignone

Approvato il progetto esecutivo dal Comune di San Giuliano Terme: 365mila euro per un’area attrezzata, verde e inclusiva entro il 2026

SAN GIULIANO TERME — Un passo concreto verso un’opera molto attesa dalla comunità. A Patrignone sarà realizzato un nuovo parcheggio pubblico in via Don Sturzo. Il Comune di San Giuliano Terme ha approvato il progetto esecutivo, che prevede un investimento di 365.000 euro, interamente coperto dal bando regionale "Contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici".

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di restituire alla frazione uno spazio funzionale e curato. Il progetto prevede non solo posti auto, ma anche nuovi spazi verdi, una zona fitness, un’area giochi per bambini, panchine, arredi urbani, fontanello di acqua potabile e illuminazione a LED. Previsti anche stalli dedicati a persone con disabilità, “stalli rosa” e predisposizione per ricarica elettrica e bike sharing.

Il sindaco Matteo Cecchelli ha sottolineato, "Con questo progetto diamo una risposta concreta a un’esigenza reale di Patrignone. Non si tratta solo di creare nuovi posti auto, ma di restituire alla frazione uno spazio ordinato, accessibile e pensato per essere vissuto".

Ha poi aggiunto, "Abbiamo voluto un intervento attento all’ambiente, alle nuove forme di mobilità, senza dimenticare le famiglie e le occasioni di socialità. Ringrazio la Regione Toscana per il sostegno e gli uffici comunali per il lavoro svolto: ora l’obiettivo è procedere rapidamente con l’affidamento dei lavori per arrivare alla realizzazione dell’opera nel 2026".