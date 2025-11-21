Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 08:30 METEO:PISA7°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
sabato 22 novembre 2025
Tutti i titoli:
Sassuolo-Pisa, duello tra emergenze e ambizioni Sciopero generale, a Pisa l'assemblea CGIL Oltre 400 partecipanti al Quantum Festival Fine vita, il giudice ordina al CNR di intervenire
corriere tv
Crozza è una Meloni scatenata: «Povera sinistra, che pena mi fa». E intanto Tajani saltella
Crozza è una Meloni scatenata: «Povera sinistra, che pena mi fa». E intanto Tajani saltella

Pisa Sporting Club sabato 22 novembre 2025 ore 07:30

Sassuolo-Pisa, duello tra emergenze e ambizioni

Condividi

Nerazzurri a Reggio Emilia per dare continuità dopo cinque risultati utili di fila. Inzaghi pensa alla conferma del 4-3-3, Cuadrado resta in dubbio



PISA — Il Pisa torna in campo lunedì sera al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo, con l’obiettivo di prolungare la striscia positiva e ritrovare un risultato pieno anche in trasferta. La squadra di Gilardino arriva da cinque partite senza sconfitte, con una difesa tra le più solide del campionato e quattro gare consecutive senza subire gol in casa. L’allenatore nerazzurro vuole confermare la crescita del gruppo, cercando però maggiore equilibrio fuori dall’Arena.

Il tecnico neroverde Grosso dovrà invece fare i conti con diverse assenze. Non saranno della partita Romagna, Skjellerup e Pieragnolo, mentre Boloca resta in dubbio e Volpato dovrebbe partire dalla panchina. L’allenatore confermerà il 4-3-3, con Muric tra i pali e la coppia centrale Idzes-Muharemovic. Sulle fasce Waluś a destra e Doig a sinistra. In mezzo Kone e Matic sicuri, mentre Thorstvedt e Vranckx si giocano un posto. Davanti Berardi e Laurienté agiranno ai lati di Pinamonti.

Dall’altra parte, Gilardino deve risolvere gli ultimi ballottaggi. Cuadrado prosegue il lavoro personalizzato e la sua presenza resta in dubbio fino alla rifinitura. Marin, Vural, Nzola, Aebischer e Buffon sono tornati dalle rispettive nazionali, e il tecnico dovrà valutarne la condizione. Il tecnico dovrebbe ripartire dal sistema a tre che ha dato equilibrio contro Torino e Cremonese, con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli a comporre la linea arretrata. L’allenatore nerazzurro, però, non esclude la possibilità di cambiare in corsa e tornare al 4-4-2, modulo già utilizzato nella sfida con la Lazio. In quella circostanza la squadra riuscì a contenere le fasce avversarie e mantenere ordine in campo, chiudendo sullo 0-0 una partita tatticamente perfetta. Allora il Pisa si affidò a Denoon a destra e Angori a sinistra, con Cuadrado pronto a dare supporto in fase offensiva e Tramoni accanto a Nzola.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
L’associazione a tutela dei consumatori interviene nel ricorso al TAR del Lazio, definendo il provvedimento “ingiusto e discriminatorio”
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

Sassuolo-Pisa, duello tra emergenze e ambizioni

Politica

Sciopero generale, a Pisa l'assemblea CGIL

Attualità

Oltre 400 partecipanti al Quantum Festival

Cronaca

Fine vita, il giudice ordina al CNR di intervenire