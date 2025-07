Sds, il Tar respinge le richieste di Pisa

Il Tribunale nega la sospensiva sul contributo straordinario. Auletta all'attacco, “Scelte propagandistiche, ora Conti e Bonanno si facciano da parte”

PISA — La battaglia a colpi di ricorsi tra il Comune di Pisa e la Società della Salute dell’area pisana registra un primo verdetto. Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta dell’amministrazione pisana di sospendere l’aumento straordinario della quota capitaria per il 2024, stabilito in 3 euro a residente per coprire il disavanzo di bilancio del Consorzio.

Una decisione che rafforza la posizione della Sds e al tempo stesso alimenta le tensioni politiche. Il Tar ha ritenuto che i “pregiudizi contabili e patrimoniali lamentati” dal Comune non siano motivo sufficiente per bloccare l’aumento, considerando più grave "il pericolo concreto e attuale per la continuità dei servizi sociosanitari erogati".

La sentenza arriva in un momento di forte tensione. Il Comune, unico tra i soci, non aveva votato l’aumento deciso lo scorso Ottobre dagli altri Comuni dell’area pisana. Ora dovrà versare anche quanto inizialmente rifiutato: un totale di 880mila euro, comprensivo anche del precedente incremento da 270mila euro deliberato nel 2023.

A questa partita si lega l’uscita di Pisa dal Consorzio, già avviata con delibera del consiglio comunale. Una decisione contestata da più parti, tra cui il consigliere Ciccio Auletta di Una città in comune, che in una nota ha parlato di "propaganda scellerata" da parte della Giunta Conti. "La guerra a carte bollate che con cinismo ed opportunismo la destra ha provato a mettere in campo – ha scritto – si rileva per quello che è: un attacco agli interessi pubblici e alla tutela delle fasce più deboli".

Auletta ha chiesto che "Conti e Bonanno si facciano da parte" e ha rilanciato la richiesta al Comune di "versare subito quanto dovuto per l’aumento della quota capitaria straordinaria per il 2024" e di «ritirare la delibera che ha avviato il percorso di recesso dalla Sds».

Le critiche non si fermano qui. Auletta ha aggiunto, "Tutte le bugie di Conti e della assessora Bonanno si sciolgono come neve al sole, ma a pagarne le conseguenze ancora una volta sono i cittadini e le cittadine, i lavoratori e le lavoratrici dei servizi, e le casse comunali, ovvero le tasche di tutte e tutti".