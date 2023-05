Kiev, abbattuto un drone sopra il palazzo presidenziale: il video Kiev, abbattuto un drone sopra il palazzo presidenziale: il video

Elezioni giovedì 04 maggio 2023 ore 18:00

Amministrative 2023, Giuseppe Conte in Toscana

Giuseppe Conte

Agenda toscana per il leader del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 Maggio. Tutti gli appuntamenti in programma

TOSCANA — Massa, Pisa e Campi Bisenzio: sono le tappe che scandiscono l'agenda di Giuseppe Conte per domani venerdì 5 Maggio, in un tour toscano dal sapore elettorale in vista delle amministrative 2023 fissate per il 14 e il 15 Maggio prossimi. Il leader del Movimento 5 Stelle aprirà la giornata toscana a sostegno dei candidati pentastellati alle 15,30 in piazza Garibaldi a Massa, una delle città capoluogo chiamate al voto. Tappa successiva a Pisa, altro capoluogo di cui si rinnovano sindaco e consiglio comunale, dove Conte sarà alle 17 con appuntamento in piazza della Pera. Chiusura d'agenda a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze: qui Giuseppe Conte è atteso in piazza Dante per le 19.