lunedì 06 ottobre 2025
Attualità lunedì 06 ottobre 2025 ore 16:34

All'asta antico testo di Galileo salvato dall'alluvione

Si tratta della prima edizione del trattato di astronomia "Sidereus Nuncius" risalente al 1610. Base d'asta 100mila euro



FIRENZE — Salvata dall'alluvione del 1966, una rara copia del Sidereus Nuncius, il trattato di astronomia di Galileo Galilei, va all'asta.

Si tratta della prima edizione, prima tiratura, di una copia miracolosamente salvata una delle più terribili alluvioni del Novecento in Italia.

Stampata nel 1610, l'opera ha una base d'asta di 100mila euro.

Sarà tra i protagonisti dell'asta autunnale dedicata a libri, autografi e manoscritti, che si terrà dal pomeriggio di martedì 7 a giovedì 9 Ottobre, organizzata da Gonnelli Casa d’Aste. 

Nelle tre giornate saranno messi all’incanto 654 lotti, divisi in cinque sessioni di vendita. Tra questi, appunto, anche l'antica copia del rivoluzionario trattato di astronomia del padre della scienza moderna.

La copia, spiega la casa d'aste, proviene da una collezione fiorentina. "Si tratta  - spiegano- di un esemplare ritrovato in un cassetto dove era stato riposto dopo l'alluvione di Firenze del 1966, miracolosamente riportato alle condizioni attuali grazie a un intervento di restauro meticoloso e filologico".

