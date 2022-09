Politiche 2022, gli eletti in Toscana nei collegi plurinominali

Nella quota proporzionale alla Camera Pd e FdI eleggono 4 deputati ciascuno, a Palazzo Madama un senatore in più per i dem. Tutti gli altri dati

FIRENZE — In Toscana sono stati eletti 12 senatori e 24 deputati, così distribuiti fra le forze politiche:

SENATO - centrodestra 6 senatori; centrosinistra 4, M5S 1; Azione Italia Viva 1

CAMERA - centrodestra 13 deputati, centrosinistra 7, M5S 2; Azione Italia Viva 2

-------

ELETTI NEI COLLEGI PLURINOMINALI

Qui sotto trovate i parlamentari eletti in Toscana con il sistema proporzionale. Alcuni di essi sono stati eletti in 2 collegi ma l'elezione scatterà effettivamente in uno solo, quello in cui il loro partito ha preso meno voti, liberando così il posto per un altro candidato del loro partito.



SENATO - Circoscrizione TOSCANA - Eletti plurinominale

PD - 3 eletti: Silvio Franceschelli, Dario Parrini, Ylenia Zambito

FdI - 2 eletti: Daniela Santanchè, Patrizio La Pietra

M5S - 1 eletto - Antonio Licheri

AZIONE ITALIA VIVA - 1 eletto - Matteo Renzi

LEGA - 1 eletto - Claudio Borghi

-------

CAMERA - Circoscrizione TOSCANA - Eletti plurinominale

PD - 4 eletti - Anna Ascani, Laura Boldrini, Simona Bonafè, Arturo Scotto

FdI - 4 eletti - Giovanni Donzelli, Chiara La Porta (entrambi eletti in 2 collegi toscani)

M5S - 2 eletti - Andrea Quartini, Riccardo Ricciardi

AZIONE ITALIA VIVA - 2 - Francesco Bonifazi (eletto in due collegi toscani)



FORZA ITALIA - 1 eletto - Deborah Bergamini

VERDI E SINISTRA 1 - Nicola Fratoianni

LEGA 1 - Andrea Barabotti

-------

ELETTI NEI COLLEGI UNINOMINALI

Nei collegi uninominali sono stati eletti in Toscana 4 senatori e 9 deputati. Per sapere chi sono clicca qui