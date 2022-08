Vacanze e sicurezza, in estate aumentano i furti

Le immagini dell'area in cui è stato ucciso il leader di Al Qaeda Al Zawahiri

FIRENZE — Una delle maggiori preoccupazioni di cittadini, imprenditori e commercianti prima di partire per le vacanze è il pericolo di subire un furto. E non è soltanto una percezione. La stagione estiva, infatti, si rivela ogni anno come un periodo di incremento delle intrusioni nelle case e negli esercizi commerciali, proprio a causa dell’assenza prolungata dei proprietari.

Gli ultimi dati forniti dal Censis dimostrano che in estate si registrano oltre 700 furti al giorno, ovvero uno ogni due minuti. Una situazione preoccupante, che si spiega anche con la mancanza di sicurezza rilevata dallo stesso istituto di ricerca, che provoca un forte disagio e non consente di vivere le proprie vacanze con la dovuta serenità: il 15% circa degli italiani sono spaventati all’idea di rimanere da soli in casa di notte e la possibilità di un furto spaventa il 28%; la percentuale supera il 40% tra le persone fragili.

I ladri prediligono ville, casolari e abitazioni singole o indipendenti in generale, ma anche gli appartamenti situati al piano terra o all’ultimo piano. I sistemi di sicurezza diventano, perciò, alleati fondamentali per le nostre vacanze, garantendoci qualche giorno di meritato riposo.

Le nuove tecnologie offrono la possibilità di scegliere l’impianto più adatto alle proprie esigenze di sicurezza, integrando mezzi antintrusione meccanici con sistemi di allarme e di videosorveglianza innovativi e garantendo così una sicurezza completa.

L’importante è rivolgersi a professionisti del settore, che sappiano valutare la soluzione migliore per ogni edificio, dall’abitazione privata alla grande azienda.

