Pedaggio all'orizzonte per i camion sulla FiPiLi

Il governatore Giani: "Vogliamo proporre al Ministero dei trasporti la creazione di Toscana strade spa. Una quota di pedaggio per camion e tir"

FIRENZE — La Regione Toscana sta ancora verificando la fattibilità del progetto ma il governatore Eugenio Giani è convinto che sia la soluzione migliore per risolvere l'annoso problema della manutenzione della FiLiPi: stiamo parlando della costituzione di Strade Toscane spa, una società in house a cui verrebbe affidata la gestione della superstrada che collega Firenze con Pisa e Livorno e sulla, per generare risorse, potrebbe essere applicato un pedaggio per tir e camion.

Lo ha confermato lo stesso Giani a margine di un evento a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidente regionale.

"Dopo le preventive verifiche sia con il Ministero dei trasporti che con le istituzioni locali e la Corte dei Conti - ha detto il presidente - vogliamo portare la proposta di Toscana strade spa, ovvero di una società in house che ci consenta la gestione della Firenze-Pisa-Livorno con anche delle fonti che possano autogenerare delle risorse". "L'idea è una quota di pedaggio per camion e tir - ha detto ancora il governatore - che potrebbero essere controllati con sistemi satellitari senza bisogno di costruire caselli".

"Toscana spa può consentire oggi di fare quegli investimenti che in 30 anni non sono mai stati fatti perchè ci si è limitati alla semplice manutenzione, spesso di rincorsa - ha sottolineato Giani - Ovvero crolla come a Lastra a Signa un lato della strada e quindi per 9 mesi bisogna andare su una corsia con quei disagi che tutti hanno conosciuto. No, occorre fare in modo che chi gestisce la Fipili possa fare progetti che adano oltre la semplice manutenzione, interventi di ampliamento per fare le corsie di emergenza e potenziare la viabilità, arrivando fino ad una terza corsia nei tratti dove questo è possibile".

Qui sotto la dichiarazione integrale del presidente della Regione Eugenio Giani.