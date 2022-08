Game over per l'autore seriale di furti in Toscana

Il suo curriculum criminale iniziava quando ancora era minorenne. Decine le denunce collezionate. Poi i domiciliari non rispettati, ora è in carcere

PISA — Furti, rapine, guida senza patente, una collezione di condanne passate in giudicato per furto pluriaggravato e rapina relative a eventi commessi in tutta la Toscana. Poi i domiciliari non rispettati. E ora è game over per un uomo di 27 anni che è stato arrestato e condotto in carcere a Pisa.

La sua carriera criminale era iniziata quando lui ancora era minorenne, spesso con dei complici. Risultato: dopo un arresto da parte della Mobile Pisana nel Novembre 2019 doveva espiare 5 anni di carcere. Prima, era stato arrestato a ripetizione a Pisa, a Firenze, a Livorno, a Ponsacco, a Follonica e via delinquendo.

Nel Giugno scorso aveva raggiunto il periodo necessario per accedere alle misure alternative al carcere. Gli erano stati concessi i domiciliari. Non ha però rispettato le prescrizioni. Quindi ecco il ripristino della detenzione carceraria.