Terremoto in Turchia, rientrato il contingente toscano

Sono atterrati nella notte i 10 tra vigili del fuoco e sanitari che hanno operato nella zona di Hatay. La missione coordinata dalla protezione civile

PISA — Sono atterrati a Pisa e Pratica di Mare gli aerei di guardia di finanza e areonautica militare che hanno riportato in Italia il contingente dei vigili del fuoco che ha operato in aiuto alla popolazione colpita dal terremoto in Turchia nell'ambito della missione coordinata dal Dipartimento di protezione civile.

Tra di loro anche 10 toscani, con 6 vigili del fuoco (4 del comando di Pisa, 1 del comando di Massa-Carrara e 1 della Direzione regionale toscana) e 4 sanitari tra medici e infermieri.

Ad accogliere il team all'aeroporto di Pisa il direttore regionale dei vigili del fuoco per la Toscana Marco Frezza e il comandante di Pisa Nicola Ciannelli.

Si tratta del secondo team italiano inviato ad Hatay, una delle regioni più colpite, dove ha lavorato senza sosta per la ricerca e il recupero delle vittime.