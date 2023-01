Violenza in carcere, aggrediti poliziotti penitenziaria

Sezione devastata e agenti colpiti sono il bilancio di un episodio riferito dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe

PISA — Violenza in carcere a Pisa, dove gli agenti di polizia penitenziaria sarebbero stati aggrediti ieri da un detenuto che si era visto rifiutare il materasso ortopedico dopo la seduta dal fisioterapista. Lo riferisce il sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) col suo segretario regionale per la Toscana Francesco Oliviero.

Rientrato in sezione dopo la seduta di fisioterapia, secondo quanto ricostruito in una nota il detenuto si sarebbe "procurato un'asta di ferro rompendo il carrello del vitto" per poi iniziare a devastare la sezione. Colpito con violenza l'agente addetto alla vigilanza che aveva tentato di fermarlo.

Sul posto quindi ecco altri agenti, che hanno accompagnato l'uomo nell'ufficio della sorveglianza generale. Qui il detenuto avrebbe nuovamente chiesto all'ispettore il materasso ortopedico ma poi, non soddisfatto delle spiegazioni del personale presente, si sarebbe scagliato a schiaffi e pugni contro i presenti. Il personale del Don Bosco avrebbe poi riportato la calma.

Interviente sempre dal Sappe anche il segretario generale Donato Capece, che parla dei baschi azzurri come di "eroi silenziosi del quotidiano".