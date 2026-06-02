Sindaci toscani a Roma alla parata del 2 Giugno

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Dalla Toscana 16 primi cittadini hanno sfilato ai Fori Imperiali nella parata per la Festa della Repubblica. L'Inno cantato da Andrea Bocelli

ROMA — Sindaci toscani a Roma per aprire, fascia tricolore indosso, la parata ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica.

La delegazione della Toscana era composta da 16 sindache e sindaci, parte della compagine nazionale di 280 primi cittadini.

Toscanissima anche la grande voce a cui è stato affidato il canto dell'Inno nazionale: quella del tenore Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli intona l'Inno di Mameli davanti alla tribuna delle autorità

Tornando ai sindaci, per l'area metropolitana fiorentina c'erano Francesco Pignotti di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e invece da Castelfiorentino Francesca Giannì. Dalla provincia di Lucca, la sindaca di Altopascio Sara D'Ambrosio e il primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini.

L'area pisana era presente con la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini e con i sindaci David Bacci di Crespina Lorenzana e Roberto Giannoni per Santa Croce sull'Arno.

I sindaci toscani pronti a sfilare ai Fori Imperiali

Folto anche il gruppo della provincia di Pistoia con Fabio Berti di Chiesina Uzzanese, Simona De Caro per Monsummano Terme e Piero Lunardi sindaco di Serravalle Pistoiese.

Dall'area grossetana ecco poi i sindaci di Civitella Paganico Alessandra Biondi e di Santa Fiora Federico Balocchi, mentre la provincia di Livorno era rappresentata con Simone Barbi, primo cittadino di Marciana, all'isola d'Elba.

In parata, infine, il sindaco di Buonconvento, nel Senese, Riccardo Conti e la vicesindaca di Monte San Savino, nell'Aretino, Alessandra Cheli.