Prezzi al galoppo, la mappa dei rincari

A Maggio i livelli d'inflazione hanno visto la Toscana quinta in Italia. A Siena e Grosseto le famiglie più salassate. Ecco la geografia del caro vita

TOSCANA — Toscana quinta in Italia per l'inflazione di Maggio, col +8,2% di rincari su base annua e maggior spesa per la famiglia media di 1.817 euro, e Siena e Grosseto a guidare la mappa delle città più care: è la ricognizione effettuata dall'Unione nazionale consumatori (Unc) sull'andamento dell'inflazione in Italia anche regione per regione e città per città.

Ebbene in Toscana le famiglie più salassate come detto sono quelle senesi e grossetane: in entrambe le aree i prezzi hanno effettuato una galoppata che al fotofinish di Maggio cristallizza un +8,7%, con maggior spesa per la famiglia tipo in un anno di 1.961 euro.

Siena e Grosseto a livello nazionale si collocano alla pari al quarto posto, mentre il capoluogo Firenze arriva subito dopo in quinta posizione con inflazione del +8,4% (1.959 euro in più a famiglia ogni anno).

L'inflazione in Toscana (Fonte: Unc)

Stessa posizione, la 17a, anche per Massa-Carrara e Pisa: +8,2% di inflazione e 1.848 di costi in più a famiglia. Ventesimo posto nella graduatoria nazionale per Pistoia e Livorno, dove ogni nucleo familiare sborserà 1.826 euro in più l'anno con un'inflazione del +8,1%.

I rincari sono meno potenti, si fa per dire, a Lucca (45° posto in Italia, +7,5% e 1.691 euro in più a famiglia l'anno) e ad Arezzo (47° posto, +7,4% e 1.668 euro in più).